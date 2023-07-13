بذور الشيا: هل هي من الأطعمة الصحية الخارقة؟

تحتوي بذور الشيا على كمية كبيرة من السعرات الحرارية بالإضافة إلى مكونات من البروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف ما يجعلها غنية بشكل لا يصدق بالعناصر الغذائية. بالإضافة إلى ذلك تغطي بذور الشيا ثلثي احتياجات الإنسان اليومية من الحديد ونسبة مهمة من المغنيسيوم والزنك، حسب ما ذكره موقع “تي أولاين” الألماني.

بالإضافة إلى المساعدة على سلامة صحة الجهاز الهضمي قد تساعد بذور الشيا في إنقاص الوزن. ألياف هذه البذور تساعد الناس على الشعور بامتلاء المعدة لفترة أطول، كما أن وجود البروتين والألياف في بذور الشيا يساعد في عملية إنقاص الوزن.

تقلل أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب بخفضها لمستويات كوليسترول الكلي الضار في الدم ومستويات السكر المرتفعة فيه. وهي كذلك مفيدة لصحة العظام لوفرة الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم بها، وهي عناصر غذائية مهمة وأساسية لصحة العظام. وتحتوي بذور الشيا على مكونات تبريد تساعد على تهدئة التهاب الجلد وحماية البشرة من جميع أنواع الإلتهابات والتهيج.

وللاستفادة من بذور الشيا، كما جاء في التقرير الذي نشره موقع قناة “إن دي إير” الألماني، يجب أن تستهلك هذه البذور مطحونة طازجة مع كمية كافية من الماء حتى يتمكن الجسم من امتصاص المكونات الصحية التي تحتويها، للقيام بذلك، يتم تغطيتها ببساطة بالسائل طوال الليل. ويمكن أيضا استخدام بذور الشيا لخبز الخبز أو الفطائر.

يذكر أن بذور الشيا عنصر أساسي في وجبات الأزتك والمايا القديمة، وقد تم الترويج لفوائدها الصحية لعدة قرون. وللحصول على فوائد بذور الشيا يمكن إضافتها إلى الماء، حيث يمكن أن يتضاعف حجمها نتيجة لقدرتها الكبيرة على الامتصاص لدرجة أن البذور قد تصل إلى 12 ضعف حجمها الأصلي عند نقعها.

المصدر: dw.com