المفتي قبلان: لبنان أمانة بأعناق الجميع والحل بتضامننا الوطني لخلاصه

قال “المفتي الجعفري الممتاز” الشيخ أحمد قبلان “البلد بلدكم والخراب كارثة على الجميع والعيش المشترك ضرورة لنا جميعا”، واكد “لا نريد بديلا عن لبنان، كما لا نريد بديلا عن العيش المشترك، ولبنان أمانة بأعناق الجميع، والحل بتضامننا الوطني لخلاص هذا البلد”.

وأشار المفتي قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت الى أن “لبنان ليس أولوية لأحد، فليكن أولوية للقوى السياسية، ومن دون حوار لبنان ينزلق نحو الهاوية أكثر، فلا بديل عن الحوار” وشدد على ان “الضرورة الوطنية تلزمنا بإنقاذ مشروع الدولة ودون دولة قوية وأجهزة فاعلة وقطاع عام البلد في خطر”، وتابع “الحكومة هنا مطالبة بإنقاذ لبنان من أسوأ محنة تهدد تركيبته”.

وتوجه المفتي قبلان للأخوة المسيحيين بالقول “أنتم في صميم القلب، وأنتم شركاء الوطن، وما نريده وطن شراكة وحوار وتلاقٍ وتضامن كامل، لا قطيعة ولا عداوة ولا افتراق، والنعرة الطائفية أشبه ببرميل بارود، ونحن وأنتم لا بديل لنا عن لبنان”.

من جهة ثانية، قال المفتي قبلان “جبهة الجنوب أهم جبهة على الإطلاق، ومصير لبنان كسيادة وطنية مرتبط الى حد كبير بما عليه جبهة الجنوب، وما يجري في القسم الشمالي لبلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني باعتراف الأمم المتحدة يضعنا أمام مسؤولية وطنية كبيرة ويدعونا للتضامن الوطني وإعلان نفير سياسي”، واعتبر ان “أول خطوة في طريق حماية لبنان بعد الدفاع الاستراتيجي تبدأ بتسوية رئاسية تضمن مصالح الجميع بعيدا عن لغة غالب ومغلوب”، ولفت الى أن التاريخ لن يغفر لمن يتجاهل سيادة لبنان ومصالحه”، واضاف “احذروا من تل أبيب رغم أنها مردوعة بقوة لأنها أسوأ كيان يمتهن الغدر والخبث والعدوان والإرهاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام