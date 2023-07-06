“القسام” تتبنى عملية “كدوميم” وتعلن اسم منفذها: نعد الاحتلال بالمزيد

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مسؤوليتها عن العملية البطولية التي وقعت في مستوطنة “كدوميم” قرب قلقيلية عصر اليوم الخميس. وزفت القسام في بيان عسكري صادر عنها، “إلى أبناء شعبنا وأمتنا فارس هذه العملية البطولية الشهيد القسامي المجاهد أحمد ياسين هلال غيظان، من قرية قبيا غرب رام الله”.

وأكدت “أن هذه العملية البطولية أتت كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف”. وقالت إن “كتائب القسام إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية -التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم “سموتريتش” بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى مجاهدونا يجرعونه الويلات حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

المصدر: المنار + شهاب