العاروري للمنار: المقاومون في الضفة يقاومون بما توفر لديهم من ادوات ووصلوا الى تجارب اطلاق صواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 19:32

العاروري للمنار: المقاومون في الضفة يقاومون بما توفر لديهم من ادوات ووصلوا الى تجارب اطلاق صواريخ

منذ 7 mins 5 July، 2023
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