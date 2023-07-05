بالصور | أهالي بلدة حولا يزرعون 40 غرسة مكان اقتلاع العدو عدد من الأشجار خارج السياج التقني عند حدود البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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بالصور | أهالي بلدة حولا يزرعون 40 غرسة مكان اقتلاع العدو عدد من الأشجار خارج السياج التقني عند حدود البلدة
منذ 17 mins
5 July، 2023
خبر وصورة
-
لبنان
أهالي بلدة حولا يزرعون 40 غرسة مكان اقتلاع العدو عدد من الأشجار خارج السياج التقني عند حدود البلدة.
المصدر:
موقع المنار
السياج التقني
حولا
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