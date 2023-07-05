بالصور | أهالي بلدة حولا يزرعون 40 غرسة مكان اقتلاع العدو عدد من الأشجار خارج السياج التقني عند حدود البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 11:14

بالصور | أهالي بلدة حولا يزرعون 40 غرسة مكان اقتلاع العدو عدد من الأشجار خارج السياج التقني عند حدود البلدة

منذ 17 mins 5 July، 2023
شجر
خبر وصورة - لبنان
أهالي بلدة حولا يزرعون 40 غرسة مكان اقتلاع العدو عدد من الأشجار خارج السياج التقني عند حدود البلدة.
حولا حولاا شجر

المصدر: موقع المنار

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