مواجهات ومسيرات غاضبة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة نصرة لجنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 3 2023 - 22:26

مواجهات ومسيرات غاضبة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة نصرة لجنين

منذ 1 ساعة 3 July، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة