اعلام العدو : إصابة مستوطن بعملية طعن في “بني براك” قرب “تل أبيب” واعتقال المنفذ وهو من سكان الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 19:10

اعلام العدو : إصابة مستوطن بعملية طعن في “بني براك” قرب “تل أبيب” واعتقال المنفذ وهو من سكان الضفة الغربية

منذ 1 ساعة 3 July، 2023
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