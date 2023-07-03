خروج متظاهرين فلسطينيين غاضبين تضامنا مع جنين على حدود قطاع غزة وقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز في منطقة ملكة شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 19:10

خروج متظاهرين فلسطينيين غاضبين تضامنا مع جنين على حدود قطاع غزة وقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز في منطقة ملكة شرق مدينة غزة

منذ 2 ساعة 3 July، 2023
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