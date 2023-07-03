كرامي: نرفض الربط بين حادثة القرنة السوداء والملفات الخلافية بين بشري والضنية

أكد النائب فيصل كرامي أن “لا قلق على الوحدة الدّاخلية والسلم الأهلي في ظل الوعي الذي يتحلى به الجميع الذين رفضوا الفتنة، ولجأوا الى الأجهزة الأمنية والقضائية”.

وبالنسبة إلى إنضاج الفراغ الرئاسي من خلال افتعال قلق أمني، قال كرامي، في حديث إذاعي، “إذا كان هذا الامر صحيحاً فقد دفناه في مهده”.

ومن جهة أخرى، طالب الحكومة بـ”حل الخلافات العقارية في الجرود”، منتقداً سياسة التمييع. وقال “لا يمكن المراهنة دائماً على وعي الشعب من دون تقديم الحلول وندعو إلى عدم استباق الأمور في انتظار التحقيقات”، رافضاً الربط بين حادثة القرنة السواء والملفات الخلافية بين بشري والضنية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام