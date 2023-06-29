الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية: جريمة احراق نسخ القرآن تظهر المستوى العنصري اللاأخلاقي للحكومات الغربية

دانت الأمانة العامة ل”المؤتمر العام للأحزاب العربية”، في بيان، “العمل المشين والمرفوض بالتطاول على القرآن الكريم في يوم من أقدس الأيام عند المسلمين صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، من قبل متطرف سويدي وبموافقة الحكومة السويدية ومباركتها، في استفزاز واضح وتعد صارخ على الأديان السماوية”.

واعتبرت أن “هذه الجريمة التي تمس مشاعر ملايين المسلمين، والتي تتناقض مع مشاعر المحبة والاحترام بين الأديان، تظهر المستوى العنصري اللاأخلاقي الذي انحدرت إليه الحكومات الغربية وليبراليتها الحديثة، وتبين حجم النفاق وزيف القيم التي تدعيها، وهي التي تدعم الإرهاب والتطرف كما تدعم الانحلال والشذوذ”.

واكدت ان “ادعاء الحرية والديمقراطية واعتبارهما مبررا لمثل هذه الجرائم، ما هو إلا كذبة كبيرة ابتدعها الغرب”.