وديع الخازن استنكر حرق القرآن الكريم: يندرج بخطة للايقاع بين العالمين المسيحي والإسلامي

استنكر عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن “لجوء أتباع زعيم حزب الخط المتشدد الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان والخارجين عن المفهوم المسيحي، في إحراق القرآن الكريم في السويد”، واعتبر أن “هذه الجريمة تندرج في خطة إيقاعية بين العالمين المسيحي والإسلامي”.

وقال الخازن في بيان له إن “عودة ظاهرة الخارجين عن مفهوم المسيحية في العالم، تعكس مخططا بات معلوما للإيقاع بين العالمين المسيحي والإسلامي حيث زرعت الصهيونية العالمية بذور صراع بين الحضارات والأديان وغزته بكل أنواع الحروب الطائفية”.

واضاف الخازن “إننا إذ نستنكر بشدة هذا الأسلوب الخارج عن التاريخ والتقاليد والأعراف بين الديانتين السماويتين، نطالب السلطات السويدية، التي لا تعرف في دستورها وقوانينها أي تمييز أو فوارق، أن تضع حدا لهذه الموجة التي تتجدد كل فترة لإعادة تأجيج حالة الإستعداء على المسيحيين بمثل هذه التصرفات الشاذة والشائنة”.

المصدر: بريد الموقع