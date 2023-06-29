خبير يقيم تأثير الطهي على موقد الغاز في تطور السرطان

أشار فاديم بوكروفسكي رئيس قسم الكيمياء الحيوية في جامعة الصداقة الروسية، إلى أن البنزول مادة مسرطنة، لكن عند الطهي على موقد الغاز لا ينتج عن الاحتراق كميات كبيرة من البنزول.

ويشير الخبير في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا” إلى أن نتائج الدراسة التي أجراها علماء جامعة ستانفورد ونشرتها مجلة Environmental Science & Technology Journal ، التي تشير إلى أنه عند طهي الطعام باستخدام مواقد الغاز تنبعث كميات كبيرة من البنزول إلى الهواء . وأن تعرض الجسم لفترة طويلة لهذه المادة يسبب الإصابة بالأورام بما فيها الأورام اللمفاوية وسرطان الدم.

ويقول: “البنزول مادة مسرطنة فعلا مثل معظم الكربوهيدرات العطرية متعددة الحلقات، و مشتقاته مواد مسرطنة أيضا. ولكني لا أعتقد أن هذه المادة تنتج بكميات كبيرة، لأن جميع مكونات الغاز الطبيعي هي منخفضة الذرات. أي لا توجد كمية كبيرة من الذرات لكي يتكون البنزول. لذلك فإن دور هذه الظاهرة ليس ذا أهمية”.

المصدر: روسيا اليوم