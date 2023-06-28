رئاسيا.. لا عيدية ولا من يعيّدون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2023 - 03:02

رئاسيا.. لا عيدية ولا من يعيّدون

منذ 7 ساعة 27 June، 2023
مجلس النواب
تقارير مصورة - لبنان

رئاسياً، لا عيديةَ ولا من يُعَيِّدون… والحوارُ بينَ يدَي لودريان.

المصدر: قناة المنار

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