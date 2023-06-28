رئاسيا.. لا عيدية ولا من يعيّدون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2023 - 03:02
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اعلام العدو: مئات جنود الاحتياط في الوحدة العملياتية لسلاح الجو يقررون عصيان الخدمة حتى وقف التشريعات القضائية
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الخارجية التركية: وزير الخارجية التركي يناقش مع الامين العام للامم المتحدة صفقة الحبوب والمساعدات الانسانية لسوريا
رئيس الاركان العامة في ايران يزور موسكو ويلتقي سكرتير مجلس الامن الروسي
الكرملين: الرئيس بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الذي عبر لبوتين عن دعمه في تحقيق الاستقرار في روسيا
الرئيس بوتين: فاغنر كانت تحظى بدعم الدولة الروسية والعدو كان يسعى لاستغلال الفوضى ان حدثت
رئيس مجموعة فاغنر يصل الى بيلاروسيا والرئيس البولندي يعتبر ذلك اشارة سلبية ويدعو الى تعزيز الاجراءات الامنية
الأمم المتحدة: أوكرانيا تسجن المدنيين الذين شاركوا في تقديم المساعدات الإنسانية في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا
واشنطن بوست: في حال لم تحقق القوات الاوكرانية تقدما في الاسابيع المقبلة فلن تستعيد اراضيها في غضون 16 عاما
رئاسيا.. لا عيدية ولا من يعيّدون
منذ 7 ساعة
27 June، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
رئاسياً، لا عيديةَ ولا من يُعَيِّدون… والحوارُ بينَ يدَي لودريان.
المصدر:
قناة المنار
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