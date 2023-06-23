انفجار ضخم في هرتسليا قرب تل أبيب واعلام العدو يرجح وقوعه في مصنع عسكري للمواد الكيميائية

افاد اعلام الاحتلال الصهيوني عن وقوع “انفجار ضخم في مصنع كيميائي تابع للجيش الإسرائيلي في هرتسليا”.

وذكرت وسائل إعلام العدو “إن الجيش والشرطة يفحصان أسباب دوي الانفجار”.

ورجحت تقارير صحافية أن يكون الانفجار ناجم عن “انفجار غازي” في شارع “إيشل” في حي “نوف يام” بمدينة هرتسليا المجاورة لتل أبيب، وان الحديث ربما عن انفجار مواد كيميائية كانت مدفونة في مصنع الأنظمة العسكرية الإسرائيلية في “رمات هشارون” المجاورة.

وطُلب من المستوطنين اغلاق النوافذ خشية من المواد المنبعثة وذكرت هيئة البث الصهيونية (“كان 11”) أن مستوطنين أبلغوا عن “حرقان في العيون”.

وتم اغلاق الطرق في محيط الانفجار الذي وقع في منطقة غير مأهولة.

وصرح جيش العدو الإسرائيلي بأن “تم استبعاد النشاط العسكري في المنطقة كسبب للانفجار”، زاعما ان موقع الانفجار “كان في الماضي” مصنعا للصناعات العسكرية”.

فيديو قرب مكان الانفجار:

حفرة كبيرة تردد في مواقع التواصل انها في مكان الانفجار

المصدر: اعلام العدو + وكالات فلسطينية