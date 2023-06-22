داوود شهاب: مقاتلونا سيثأرون لدماء اخوانهم الشهداء

نعى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، الشهداء الذين ارتقوا مساء اليوم الأربعاء في عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات الاحتلال في جنين.

وقال شهاب في تصريحات لفلسطين اليوم الإخبارية: “الرحمة والرضوان شهداء شعبنا الأبطال الذين نذروا حياتهم كلها للدفاع عن فلسطين والقدس والمسجد الأقصى ، وكانت لهم يد السبق في اشعال فتيل المواجهة وايقاد جذوة المقاومة في الضفة وشهدت لهم شوارع جنين ومحيطها بالعديد من العمليات البطولية والنوعية”

وأضاف: “الشهداء لا يموتون بل هم أحياء عند ربهم ، ونحن نتشرف بأن نفدي فلسطين بهذه الكوكبة التي تنير لنا طريق الجهاد الطويل”.

وأكد شهاب أن هذه الدماء الزكية لن تضيع هدرا، مؤكداً أن مقاتلينا سيثأرون لإخوانهم ولن يجد العدو من رجال سرايا القدس والمقاومة سوى مزيدا من البأس والقوة والاصرار على القتال

المصدر: فلسطين اليوم