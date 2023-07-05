قيادي في “الجهاد”: الاحتلال الإسرائيلي فشل بتحقيق أهداف عدوانه على جنين ومخيمها

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب الأربعاء أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهداف عدوانه على مدينة جنين ومخيمها”، واوضح أن “المقاومين الثائرين استطاعوا تحقيقا انتصارا واضحا في المعركة التي أطلقت عليها سرايا القدس اسم بأس جنين”.

وشدد شهاب على أن “المجاهدين تمكنوا وعلى مدار 48 ساعة من القتال المتواصل من صّد جيش العدو ودحره صاغراً عن المخيم، بعد أن لاحقته كمائن سرايا القدس وفصائل المقاومة التي رسمت مشهدا ثورياً وجهاديا عظيماُ حظي بدعم وإسناد شعبي غير مسبوق”، وقال إن “المجاهدين الشجعان خاضوا المواجهة بكل ثقة واستخدموا تكتيكات مختلفة عن تلك التي اعتاد الرأي العام عليها في الفترات الماضية”، وأضاف ان “تكتيكات المقاومين الأمنية والميدانية كانت أحد أهم عوامل النصر الذي تحقق”.

وقال شهاب إن “حجم الاصابات التي أوقعها المقاومون في صفوف العدو كان لافتًا كاشفا عن مستوى الدقة في تنفيذ المهام القتالية من قبل مقاتلي سرايا القدس ورفاقهم من أذرع المقاومة الاخرى”، وتابع ان “العبوات كانت شديدة التفجير وبعض منها يستخدم للمرة الأولى أحد أدوات المعركة الأكثر فاعلية خاصة في تلك الكمائن التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف العدو”.

المصدر: فلسطين اليوم