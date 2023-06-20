عبد اللهيان يزور الدوحة ويلتقي أمير قطر

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فجر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد سياسي حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

والتقى وزير الخارجية الإيراني أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد عبد اللهيان عقب وصوله إلى قطر أنه يزور الدوحة ومسقط لتعميق العلاقات وتطويرها مع الدول الجوار.

وقال عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” “إن “مواصلة التطوير الشامل للعلاقات مع دول الجوار تمثل إحدى الدعائم الرئيسية لنظرية السياسة الخارجية المتوازنة التي تتبناها الحكومة الإيرانية”.

وضمن إشارته إلى أن الدول المجاورة لإيران تتمتع ببطاقات اقتصادية وتجارية وسياسية بالغة الأهمية، قال: “توجهت اليوم لزيارة قطر وعمان من أجل تعزيز العلاقات ومتابعة القرارات المتّخذة في الزيارات المتبادلة السابقة لكبار المسؤولين في البلدان الثلاثة”.

بدوره، قال السفير الإيراني في قطر حميد دهقاني عبر حسابه على “تويتر” إنّ “زيارة الجيران في تنفيذ سياسة الجوار، قطر أولًا”.

وبعد اختتام عبد اللهيان زيارته إلى قطر سيتوجه إلى سلطنة عمان.

المصدر: وكالات