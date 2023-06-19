الخط الساخن| انفراج قريب في تقديمات الضمان الاجتماعي: هل تنهي معاناة المرضى؟

في حلقة من الخط الساخن بعنوان “انفراج قريب في تقديمات الضمان الاجتماعي: هل تنهي معاناة المرضى؟” اكدت سحر مجري مديرة ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اهمية استمرار الضمان والحفاظ على هذه المؤسسة الاساسية وتحدثت عن انعكاس الازمات الاقتصادية على واقع تقديمات الضمان وتدني قيمة رواتب موظفيها وتوفير مستلزمات المؤسسة لتسيير العمل.

في جولة للزميلة ديما جمعة الى مركز الضمان في منطقة برج حمود تحدثت مع المضمونين عن معاناتهم في تحصيل فروقات الضمان.

ما هي ابرز التحديات التي يواجهها المضمون في مراكز الضمان؟

وتحدثت السيدة مجري عن مواجهة الضمان للتحديات الاقتصادية ومواكبة رفع السقوف والبدلات المالية للخدمات.

كيف ينعكس نقص الموظفين على ديمومة العمل وسيرورته في مراكز الضمان؟

واتصل عدد من المواطنين ونقلوا مشاكلهم مع الضمان مباشرة على الهواء.