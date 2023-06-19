جولات اضافية لمصلحة حماية المستهلك ومصلحة الاقتصاد وهذه نتائجها

تابعت فرق مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب جولاتها على معامل تعبئة المياه في الجنوب بحضور رئيسة المصلحة ميساء حدرج في محور برج رحال معروب وشحور، وتبين من نتيجة التحليل الجرثومي لعينة مياه في معروب انها تحتوي على براز بشري وحيواني وبكتيريا كثيفة، وعليه قام جهاز امن الدولة -مكتب صور – بمخابرة النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان الذي بدوره أمر بإقفال المعمل بالشمع الاحمر وتم حجز المعدات والعبوات.

وعمل فريق آخر بمتابعة نتائج العينات في محور المساكن الشعبية وبرج الشمالي والبازورية، حيث تبين وجود ثلاث عينات غير مطابقة للمواصفات، فتم تنظيم بحقهم محاضر ضبط وتوقيفهم مباشرة عن العمل الى حين اجراء التعقيم اللازم واعادة سحب عينات للتثبت من مطابقتها . مع الاشارة الى انه تباعا ستظهر نتائج عينات في باقي المناطق.

الى ذلك استكمل مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جولاتهم بمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية ، في مراكز تكرير وبيع المياه في قرى وبلدات المحافظة للكشف عليها وسحب عينات وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة من الوزارة للتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب والملوثات المضرة لصحة المواطن. وقامت دورية أخرى بجولة تفتيشية في مدينة النبطية على بسطات سوق الإثنين التجاري للكشف على السلع والمواد المعروضة للبيع للتأكد من تواريخ الصلاحية وفواتير الشراء وجودة المنتج .