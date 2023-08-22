لبنان | حماية المستهلك تعلن ارتفاع مؤشر الأسعار وتنبه من الأغذية الفاسدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2023 - 19:24

لبنان | حماية المستهلك تعلن ارتفاع مؤشر الأسعار وتنبه من الأغذية الفاسدة

منذ 1 ساعة 22 August، 2023
لبنان

جمعية حماية المستهلك في لبنان تعلن عن ارتفاع مؤشر الأسعار وتنبه من الأغذية الفاسدة..

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