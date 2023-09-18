تقرير مصور | ارتفاع لافت في اسعار الخضار والفواكه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2023 - 21:52
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تقرير مصور | ارتفاع لافت في اسعار الخضار والفواكه
منذ 46 mins
18 September، 2023
اقتصاد
-
صفحات منوعة
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لبنان
في الشأنِ المعيشي، ارتفاعٌ لافتٌ في اسعارِ الخضارِ والفواكه.
اسعار الخضار والفواكه
الاسعار في لبنان
الخضار والفواكه
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