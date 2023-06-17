اختناق شخصين في بخعون شمال لبنان

تعرض شخصان للاختناق السبت في بلدة بخعون قضاء الضنية شمال لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “تعرض الشاب م. ح. (25 عاماً) والفتى م. ص. (11 عاماً) للإختناق أثناء قيامهما بأعمال تنظيف بأحد المحال في بلدة بخعون – الضنية (محلة جورة أبو عمر)، وذلك نتيجة إستنشاقهما غازات مواد التنظيف بعد خلطهما الجاڤيل والكلور بالماء”.

وتابعت الوكالة “قامت ممرضة تسكن في الجوار بتقديم الاسعافات الأولية لهما بعدما وجدتهما فاقدين للوعي وساقطين أرضاً، قبل أن تحضر فرق إسعاف جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان وتنقلهما إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج وقد وصفت حالتهما الصحية بالمستقرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام