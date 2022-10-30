قتيل و6 جرحى بحادث سير في بخعون شمال لبنان

لقي شخص حتفه وأصيب ستة أشخاص بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة تعرض سيارة من نوع “رابيد” لحادثة إنقلاب عند برج ساحة الساعة على بولفار مرشد الصمد في بلدة بخعون ـ الضنية شمال لبنان، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها.

وسارعت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة من مركزي سير وطرابلس، وحضرت إلى المكان، وعملت على إسعاف الجرحى ونقلهم الى مستشفى طرابلس الحكومي ومستشفى سير ـ الضنية الحكومي، ومستشفى السيدة في زغرتا، حيث توفي أحد الجرحى من التابعية السورية الذي نقل إليه وهو بحالة حرجة.

وتسبب الحادث في تجمع حشد من المواطنين في المكان، ما أدى إلى توقف حركة السير على البولفار لبعض الوقت، في حين كانت قوة من الجيش اللبناني بالتعاون مع شرطة بلدية بخعون وشرطة إتحاد بلديات الضنية تعمل على تنظيم حركة السير والمساعدة في إسعاف ونقل الجرحى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام