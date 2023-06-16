بوتين: النظام الاستعماري القديم يزول لصالح عالم متعدد القطبية

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له امام منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي أن “النظام الدولي الاستعماري الجديد” بدأ يزول لصالح “عالم متعدد الأقطاب” يزداد قوة. واشار بوتين ان روسيا كانت وستبقى لاعبا على الساحة الدولية.

وقال ان لدى روسيا بعض الأعداء إلى جانب الأصدقاء وهؤلاء تعودوا على الهيمنة والاستغلال، ولا يرغبون في أن تكون لدى الدول الأخرى أنظمة بنكية ولا يرغبون بأي منافسة، ويكبحون مراكز التنمية والتطور.

وقال ان التضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب ودول الاتحاد الأوروبي والمنظومة المالية في روسيا بشكل عام مستقرة.

اضاف: قطاعنا الخاص وشركاتنا تمكنت من شغل الفراغ الذي تركته الشركات الغربية المنسحبة من روسيا.

واكد ان روسيا ستساعد في البرامج الغذائية للدول الإفريقية التي تعاني من الفقر. وقال بوتين: نحدد آلية لعمل الحسابات العابرة للحدود، وفتح حسابات للشركات الأجنبية. واكد انه لا بد من زيادة العمل عن بعد، لا سيما في الأقاليم التي يصعب الوصول إليها، ورفع مؤشر القيمة المتوسطة للدخل . واكد ان جني الأموال في روسيا وإيداعها في حسابات أجنبية أمر غير مقبول. وطلب من مجلس الوزراء الإسراع بإعادة الأصول الروسية في الصناعات الرئيسية إلى الولاية القضائية المحلية.

وحول الحرب قال بوتين: الحرب في أوكرانيا بدأها النظام الأوكراني بدعم من الدول الغربية عام 2014. اضاف: الكل في الغرب يفضل ألا يتحدث عن ذلك، لكني مضطر للتذكير بأن الطيران والدبابات والمدفعية استخدمت في 2014. وقال بوتين: تخلى شركاؤنا بشكل رسمي عن التسوية السلمية. استخدمنا القوات المسلحة لوقف هذه الحرب.

وأكد الرئيس الروسي أن كييف خلال الهجوم المضاد لم تحقق أهدافها في أي من القطاعات.

واكد ان الغرب يبذل قصارى جهده لـ “إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة” لكننا وضعنا نصب أعيننا تدمير الآلة العسكرية الأوكرانية والقضاء على النازية.

اضاف بوتين: كل الأسلحة في أوكرانيا من الخارج، لن يستمر هذا الأمر للأبد. مصانعنا تعمل ليل نهار، ولدينا احتياطي كبير من الأسلحة والذخيرة.

المصدر: سبوتنيك + روسيا اليوم + ا ف ب