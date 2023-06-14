إصابة فتاة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية يعبد جنوب غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2023 - 23:18

إصابة فتاة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية يعبد جنوب غرب جنين

منذ 22 mins 14 June، 2023
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