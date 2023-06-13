باريس: لودريان سيضطلع بالمهمة الموكلة إليه بتنسيق وثيق وبالتشاور مع وزارة الخارجية

دعت الخارجية الفرنسية “لبنان إلى اغتنام فرصة الجلسة البرلمانية المقرر عقدها غدا الأربعاء، للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ الخريف”، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن – كلير لوجندر في مؤتمر صحافي: “إن فرنسا تدعو إلى أخذ هذه الجلسة على محمل الجد واغتنام الفرصة التي توفرها للخروج من الأزمة”.

وأعلنت لوجندر أن “وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستلتقي الجمعة سلفها جان-إيف لودريان الذي عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بضعة أيام “مبعوثا خاصا إلى لبنان”.

وأشارت إلى أن “الوزيرة ستطلع لودريان على فحوى الاتصالات الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين”.

وأضافت لوجندر: “إن الوزيرة ستستقبل لودريان للبحث في مهمته المحددة”، وشددت أيضا على أن “لودريان سيضطلع بالمهمة الموكلة إليه بتنسيق وثيق وبالتشاور مع وزارة الخارجية”. و أشارت إلى أن “أي موعد لزيارة لودريان المرتقبة إلى لبنان لم يبلغ بعد”.

ولدى سؤالها عن إمكان عقد مؤتمر من أجل لبنان في باريس، قالت لوجندر: “يتعين علينا في بادئ الأمر أن نجري تقييما للجلسة البرلمانية التي ستعقد غدا”.