إضراب تحذيري لعمال “كهرباء لبنان”

أعلنت “نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان لها الاثنين “الاضراب التحذيري والاعتصام والتوقف عن العمل داخل كافة مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لمدة ثلاثة ايام ابتداء من يوم الثلاثاء الواقع في 13/6/2023 ولغاية نهار الخميس في 15/6/2023 ضمنا”.

وقال البيان “على أن يستثنى من الاضراب اقسام الصيانة والاستثمار في معامل الانتاج ومحطات التحويل الرئيسية”، ولفت الى ان “هذا الإضراب يأتي بسبب الوضع المعيشي والاقتصادي والإستشفائي والمالي المزري الذي وصل إليه عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان والوعود المتكررة دون جدوى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام