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June 11 2023 - 12:36

قديروف أعلن تشكيل فوجين عسكريين جديدين لإرسالهما إلى أوكرانيا

منذ 3 ساعة 11 June، 2023
مقاتلو الشيشان
أخبار دولية - الشيشان

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف تشكيل فوجين جديدين في المنطقة، لإرسالهما إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال قديروف “في منطقتنا، تم تشكيل فوجين جديدين من وزارة الدفاع، أحمد – روسيا وأحمد – الشيشان، من مقاتلين ذوي خبرة، والذين سيذهبون قريبا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”.

وأشار قديروف إلى أنه “في الوقت الحالي، يوجد في منطقة العملية الخاصة أيضا الفوج 78 آلية الأغراض الخاصة شمال – أحمد، ومقاتلون من الفوجين 94 و96 والقوات الخاصة أحمد – 1 من الإدارة الإقليمية للحرس الروسي، وكذلك قوات أحمد الخاصة المكونة من متطوعين تدربوا في جمهورية الشيشان”.

المصدر: روسيا اليوم

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