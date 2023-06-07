الرئيس الفرنسي يعين وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفدا خاصا إلى لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2023 - 21:36
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المواطن اللبناني اسماعيل ناصر يمنع بجسده جرافة للإحتلال من مواصلة عمليات التجريف في مرتفعات كفرشوبا ويجبرها على التراجع
مراسل المنار: جرافات العدو كانت تقوم بأعمال تجريف لأراض زراعية محتلة يملكها لبنانيون في مرتفعات كفرشوبا
مراسل المنار: أهالي كفرشويا تصدوا للاعتداء الصارخ لجرافات الاحتلال في المنطقة اللبنانية المحتلة وسط استنفار لقوات العدو
رئيس مجلس النواب نبيه بري: سنصوّت لسليمان فرنجية نحن وحلفاؤنا في جلسة 14 حزيران ولم يقل أحد منا إنه سيصوّت بورقة بيضاء
الرئيس بري: لو قبلوا بالحوار الذي دعوت إليه مرتين لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة يؤكد مواصلة دعم الوزير السابق سليمان فرنجية وممارسة الحق الدستوري الذي يحقق مصلحة البلد
النائب محمد رعد: حزب الله ملتزم بموقفه السياسي المعلن وتأييد من يثق به للحفاظ على الانجازات ولا يطعن بالظهر
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: الحوار هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يصل إلى نتيجة لإنتخاب رئيس
عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان للمنار: ما تسمى المعارضة تذهب الى جلسة مجلس النواب دون خريطة طريق واضحة
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: وضع جهاد أزعور صعب حاليًّا لأنّه وافق على أن يكون بمثابة مرشّح طرف
المكتب الإعلامي للرئيس السابق ميشال عون ينفي ما سماه الدسَّ الرخيص الذي ورد في بعض المقالات حول زيارته الى دمشق
المكتب الإعلامي للرئيس عون: الرئيس عون لم يطرح يوما خلال لقاءاته الخارجية طلباً خاصاً ولم يطلب وساطة من أحد او لأحد
ميقاتي يكلف وزير الخارجية تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين الذي سيعقد الاسبوع المقبل
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: المطلوب انتخاب المصلحة الوطنية لا وصفات صندوق النقد المسلحة بالحصار الأميركي
المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي محمد كركي: الضمان يعاود العمل كالمعتاد اعتبارا من يوم الخميس
النائب إبراهيم كنعان يعلن إنجاز القانون الخاص بالصندوق السيادي للنفط والغاز في اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب
الرئيس ميقاتي يكلّف وزير الخارجية عبد الله بوحبيب تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين الأسبوع المقبل
الوزير علي حمية يبحث مع المديرة العامة لوكالة الانروا مخطط مشروع الحائط البحري لحماية المنازل في مخيم الرشيدية
وزير الأشغال علي حمية يكشف عن خطة لاعادة النظر بنظام الادارة والتحكم في الملاحة الجوية لمطار بيروت الدولي
نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان تطالب وزير المال بتنفيذ ما وعد به بملف التعرفة والذي أُنجزت بنوده القانونية
تحركات مطلبية لموظفي الادارات العامة والقطاع الخاص في مناطق شمال لبنان تطالب بتحسين الرواتب والاستشفاء
موظفو أوجيرو مستمرون بإضرابهم بسبب عدم الإفراج عن الاعتمادات المالية اللازمة لصالح الهيئة
شكاوى المواطنين متواصلة من انقطاع خدمات الاتصالات في العديد من المناطق اللبنانية بسبب نفاد المازوت
لجنة دعم المقاومة في فلسطين تحيي عملية الجندي المصري الشهيد محمد صلاح ضد الغطرسة الصهيونية
الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في لبنان تحيي "يوم الشهيد" وتؤكد المضي في مقاومة الاحتلال وحفظ تضحيات الشهداء
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان: قدرة الردع الايرانية ضمانة الأمن والسلام الدائم في المنطقة
عبد اللهيان: استمرار الدبلوماسية المشرفة بالعلاقات الخارجية وتعزيز الاقتدار العسكري والدفاعي يبشران بمستقبل مشرق لإيران
مسؤول أمريكي يقول إن وزير الخارجية الأمريكي بحث مع ولي العهد السعودي تطبيع العلاقات بين المملكة والكيان الإسرائيلي
الرئيس الفرنسي يعين وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفدا خاصا إلى لبنان
منذ 45 mins
7 June، 2023
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