التعبئة التربوية في حزب الله.. مساعدات ومبادرات متواصلة

في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان بشكلٍ عام والقطاع التربوي بشكلٍ خاص، قدمت التعبئة التربوية في حزب الله مساعداتٍ ماليةً وعينيةً لمختلفِ المدارسِ الرسميةِ في مدينةِ صور والقرى المحيطةِ بها، وهي عبارةٌ عن مازوتٍ لتشغيلِ مولداتِ المدارس، ومساعداتٍ ماليةٍ للأساتذةِ كبدلِ نقلٍ بهدفِ إنجاحِ وإتمامِ العامِ الدراسي الحالي. إشارة إلى أن هذه المساعداتِ ليست الأولى، وهي مستمرةٌ وتأتي في إطارِ الوقوفِ إلى جانبِ العوائلِ الفقيرةِ والمستضعفة.

ومن صور الى الهرمل .. مبادراتُ التعبئةِ التربوية لدعمِ الطلابِ مستمرة.. وطلابُ الجامعاتِ يشكرون التعبئةَ على مبادرةِ نقلِ الطلابِ إلى جامعاتهم في بعلبك وزحلة، خاصةً في ظلِ الأوضاعِ المعيشية الصعبة.