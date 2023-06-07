الرئيس بري: سنصوت لفرنجية لا بورقة بيضاء

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري “سنصوّت لسليمان فرنجية في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبلة”، وتابع “كلنا سنصوّت له نحن وحلفاؤنا، لم يقل أحد منا إنه سيصوّت بورقة بيضاء”.

وتابع بري في حديث نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الأربعاء “صوّتنا بالورقة البيضاء قبل إعلان ترشيحنا لفرنجية ولو قبلوا بالحوار الذي دعوت إليه مرتين لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم”، واضاف “إذا لم نصوّت له فنكون قد تخلّينا عنه”، واوضح “قد تكون هناك كتل أخرى تريد التصويت بورقة بيضاء لأنها غير راضية عن المرشحين، هذا موقف سياسي ونحن لسنا في هذا الوارد”.

ولفت الرئيس بري الى ان “هناك من قال قبلا ولا يزال يقول في الفريق الآخر إنه سيعطل الجلسة إن لم يفز مرشحه”، وتابع “طلبوا منا تعيين جلسة، فعيّناها. فَلْنرَ بعد ذلك”، واضاف “قالوا إن لديهم الآن مرشحاً جديا، فَلْنرَ”.

المصدر: صحيفة الاخبار