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June 6 2023 - 20:42

“التوافق الوطني”: لبنان لا يحتمل الاصطفافات الحادة.. والبدائل الآمنة عنوانها التوافق

منذ 1 ساعة 6 June، 2023
تكتل التوافق الوطني
لبنان

نوه تكتل “التوافق الوطني” في اجتماعه الدوري الثلاثاء في دارة الوزير السابق عبد الرحيم مراد وبحضوره “بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 14 الجاري”، واكد على “تلبية هذه الدعوة وحضور الجلسة”.

وشدد التكتل على “أهمية الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية باعتباره المعبر السياسي والدستوري الضروري لإعادة انتظام السلطات وانطلاق مسيرة إنقاذ لبنان وانتشاله من أزماته الخانقة”، ولفت الى ان “الشعب اللبناني لم يعد يحتمل المعاناة غير المسبوقة وأنهم يتخوّفون من انهيار الاستقرار الاجتماعي وحصول فوضى ليست في مصلحة أحد”.

ورأى التكتل أن “الاصطفافات الحادة تقود إلى شكل من الانقسام الذي لا يحتمله لبنان في هذه المفترق المصيري وأن البدائل الوطنية الآمنة عنوانها الوحيد هو التوافق، الذي يشكّل فعلياً مناعة وطنية للبلاد وللرئيس العتيد وللمؤسسات الدستورية”، وتابع “علينا جميعا ككتل نيابية وكقوى سياسية أن نخفّف من وطأة هذه الاصطفافات وان نعيد التفكير بدعوة الرئيس نبيه بري الى الحوار الوطني الجامع والشامل الذي لا يستثني احدا، ويكون بعيداً من أي ضغوط ويلبّي مصلحة لبنان وشعبه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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