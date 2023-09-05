عقد قبل ظهر اليوم، في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، لقاء مشترك بين تكتل “التوافق الوطني” الذي يضم النواب فيصل كرامي وعدنان طرابلس ومحمد يحيى وحسن مراد وطه ناجي، وتكتل “الإعتدال الوطني” ويضم النواب وليد البعريني وأحمد الخير وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد ومحمد سليمان وأحمد رستم، وتم البحث في عدد من القضايا الإنمائية في الشمال، وأبرزها ضرورة تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات.

بعد اللقاء قال كرامي: “كان التركيز الأساسي على نقطتين: الأولى هي موضوع الإنماء لا سيما ما يتعلق بشمال لبنان وتحديدا في ملف مطار القليعات، مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض، وهناك سلسلة مشاريع في الشمال تكمل بعضها البعض، وما شهدناه في الإجتماع مع الإخوة في تكتل الإعتدال إلا الدعم لمشروع المعرض الذي يكمل مشروع المرفأ والمطار، ومشروع المنطقة الإقتصادية الحرة.”

وقال: “الموضوع الآخر، ما نسمعه مؤخرا من دعوة صريحة للحوار والتشاور والتلاقي ومد اليد، والى فتح فجوة في الجدار المغلق من أجل انتخاب رئيس جمهورية، نحن موقفنا موحد، ونحن دائما كنا مع الحوار، فلا مناص لنا من الحوار شرط أن يكون بيد ممدودة وبقلب مفتوح وبدون شروط مسبقة، وعلى بند وحيد وهو الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية”.

من جهته، قال سليمان: “استكمالا لزيارتنا للكتل النيابية، التقينا اليوم كتلة التوافق الوطني بخصوص مشروع وطني مهم في لبنان، داخليا وخارجيا، ألا وهو تشغيل مطار القليعات، هذا المطار الذي له أهمية وطنية وداخلية وإنمائية. نحن نشكر تكتل التوافق الوطني على هذا اللقاء، الذي شابته المصارحة والإيجابية لهذا الموضوع، خصوصا لجهة انماء مناطقنا التي هي اليوم مثال للحرمان، أكان في عكار والشمال”.

اضاف: “المطلوب في هذا البلد تحقيق الإنماء المتوازن، فعكار بحاجة الى هذا الموضوع لأن كل الأمور في لبنان تتجه نحو منحى غير ايجابي، من بطالة وغير ذلك”.

وتابع: “أما في الأمور السياسية، فنحن متفقون على التلاقي بين اللبنانيين، خصوصا في هذه الظروف لإنتاج رئيس جمهورية قادر ان يكون حكما في هذا الظرف الصعب، لإنتظام المؤسسات، لأن البلد لم يعد بمقدوره التحمل أكثر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام