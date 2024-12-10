“الاعتدال الوطني”: لالتقاط الفرصة وإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

أكد تكتل “الاعتدال الوطني” النيابي في لبنان في بيان له الثلاثاء على “ضرورة التقاط اللحظة والفرصة من أجل الانتصار للبنان بإنهاء زمن الفراغ القاتل فيه، بالتعاون مع أصدقاء لبنان واللجنة الخماسية التي تقوم بجهود مشكورة على هذا الصعيد”.

وأشار التكتل الى أنه “مستمر في مساعيه لتدوير الزاويا وتقريب وجهات النظر وتعزيز الشراكة الوطنية من أجل الوصول إلى أوسع توافق وطني لانتخاب رئيس للجمهورية، في جلسة 9 كانون الثاني، يلبي مواصفات المرحلة”.

وامل التكتل “بانتخاب رئيس يستعيد الانتظام العام ويشرف على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تحظى معه بثقة المجتمعين العربي والدولي ويؤمن معها كل الظروف المؤاتية لتنفيذ ورشة الإصلاح وتطبيق دستور الطائف والعمل على إطلاق ورشة اعمار ما دمرته الحرب، وتكريس التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام