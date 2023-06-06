ريادة | طلّاب من مدارس المهدي(عج) يحصدون جائزة حسن كامل الصبّاح لإبداع الشباب

في حوار خاص لبرنامج نهار جديد ضمن فقرة نجاحات على قناة المنار شرح المشرف على نادي الروبوت في مدارس المهدي(عج) محمّد حلّال عن أهميّة مشاركة الطلّاب في المسابقات العلمية حيث يكتسب الطالب من هذه المشاركات مهارات متعدّدة من بينها مهارة العمل ضمن فريق، مهارة العمل تحت الضغط ، عرض المشاريع أمام لجنة التحكيم والإلتزام بقيود زمنية محدّدة وكلّها مهارات مطلوبة في سوق العمل.



أما الطالب محمّد حمّود فتحدّث عن دوره في مشروع الروبوت الذي حصد جائزة حسن كامل الصبّاح في مباراة العلوم والذي يعمل على تعقيم الأدوات الجراحية المستخدمة في المستشفيات، حيث أن حمّود هو المسؤول عن واجهة الموقع الإلكتروني الذي سيتفاعل معه الممرض للحصول على المعلومات. بالإضافة الى أنّه عُني بالذكاء الإصطناعي الذي سيتعرّف على الأدوات لتحديد مكان تخزينها.

وتحدّث الطالب مهدي عزّ الدين عن دوره في مجال البرمجة حيث كان عليه تشفير المهام التي ستطلب عبر الموقع الإلكتروني. وذكر مهدي أن زميلهم الطالب عباس نعيم هو من بنى الروبوت.

