طلّاب مدارس المهدي (عج) يحصدون مراكز متقدّمة في البطولة السنوية العاشرة للروبوت

في البطولة السنوية العاشرة للروبوت التي شارك فيها أكثر من 600 متنافس من مختلف المؤسّسات التربوية في لبنان، حصدت مدارس ومعاهد المهدي(عج) ستة مراكز متقدّمة، على رأسها المركز الأول عن فئة المشاريع والمركز الثاني عن فئة مصارعة الsumo للروبوت. هذا التميّز طبعا يظهر اهتماما جدّيا من قبل القيمين بتطوير مهارات الطلّاب في عالم التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي..

نستضيف من ثانوية المهدي (عج) شاهد الطالبة فاطمة عودي المشاركة في اختراع جهاز لمساعدة المكفوفين من جرحى البيجر ، وأيضا من ثانوية المهدي(عج) الحدث الطالب علي علوية المشارك في تحدي مصارعة الSUMO للروبوت للحديث عن هذه البطواة.

بداية مع فاطمة لتطلعنا عن المشروع الذي حمل اسم الطالب الشهيد محمّد مهدي يعقوب، وتحدثنا عن تقسيم الادوار بين الفريق، واحتياجات المشروع وامكانية تحويله الى منتج للاستفادة منه وتطويره.

وعن شروط الفوزفي تحدي المصارعة الsumo للروبوت، كيف حضر علي وزملائه لهذا التحدي؟ وما المهارات التي طوروها؟

المصدر: موقع المنار