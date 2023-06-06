أمين سر نقابة القصابين حذّر من استمرار غش المواطن

أكد أمين سر نقابة “القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية” ماجد عيد، في بيان، أن “ثمن كيلوغرام اللحم الطازج حاليا في لبنان يتراوح ما بين 10 و 12 دولارا، وأن إرتفاع سعر اللحم مؤخرا يعود إلى إرتفاع الأسعار عالميا بين 30 و40 في المائة”، ولفت الى أن “أسعار اللحم سجلت إرتفاعا إضافيا، جراء فتح السلطات التركية والمغربية الباب أمام إستيراد المواشي إلى أسواقها من أوروبا وأميركا الجنوبية”، وكشف عن “تراجع إستهلاك اللبنانيين للحوم الطازجة بنسبة 70 في المئة خلال سنوات الأزمة بسبب إرتفاع إستيراد وإستهلاك اللحوم الهندية”.

وحذر من أن “إستمرار غش المواطن عبر بيعه اللحوم بعد خلطها سيؤدي حتما الى ضرب قطاعنا الشرعي الحيوي الذي يستورد أهم أنواع لحوم البقر في العالم”، مشددا على “ضرورة منع غش المواطنين من خلال إتخاذ إجراءات من قبل الدولة والوزارات المختصة تظهر نوعية ومصدر اللحوم التي سيشتريها”.

جولة تفتيشية في محال اللحوم وبعض المطاعم في بلدة الخيام

في سياق متصل قامت دورية لمراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك ، في حضور رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية محمد بيطار بجولة تفتيشية في محال اللحوم الطازجة، وبعض المطاعم في بلدة الخيام قضاء مرجعيون، حيث تبين اثناء الكشف على احدى الملاحم وجود غرفة سفلية عبارة عن مخزن قديم غير متوافرة فيه شروط سلامة الغذاء يقوم صاحبها بجمع العظام من مسلخ البلدة لجرمها دون ادنى شروط الصحة، حيث يشكو المواطنون من الروائح الكريهة المنبعثة من المكان.

وتم تسطير محضر ضبط بحق المخالف، وتحذيره من تكرار المخالفة ، وتم تلف كمية العظام الموجودة بمؤازرة ومرافقة عناصر جهاز امن الدولة مكتب مرجعيون حاصبيا ، وبحضور المراقب الصحي وشرطة البلدية.