استشهاد الطفل محمد التميمي (عامان) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل عدة أيام في مدينة النبي صالح قرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2023 - 17:24

استشهاد الطفل محمد التميمي (عامان) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل عدة أيام في مدينة النبي صالح قرب رام الله

منذ 3 ساعة 5 June، 2023
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