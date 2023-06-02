تقرير مصور| مرة جديدة تدخل اميركي في الاستحقاق الرئاسي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2023 - 01:18
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وزراء خارجية مجموعة بريكس: العالم المتعدد الأقطاب يعيد توازنه والأساليب القديمة لا يمكنها معالجة الأوضاع الجديدة
تقرير مصور| مرة جديدة تدخل اميركي في الاستحقاق الرئاسي
منذ 4 ساعة
1 June، 2023
لبنان
مرة جديدة التدخل الاميركي في الاستحقاق الرئاسي يطل برأسه من واشنطن على لسان باربرا ليف..
باربرا ليف
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