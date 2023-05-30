المنبر النقابي العمالي في بيروت.. المقاومة صنعت معادلة القوة في لبنان

بمناسبة عيد المقاومة والتحرير اقام قسم النقابات والعمال في حزب الله بمنطقة بيروت المنبر النقابي العمالي المقاوم في قاعة المبنى الصحي البلدي في منطقة الغبيري بحضور مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله هاشم سلهب، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، رئیس الاتحاد العمالی العام بشارة الاسمر وحشد من الفعاليات النقابية والاجتماعية.

وألقيت بالمناسبة عدة كلمات حيت المقاومة، وأكدت ان “المقاومةَ الى جانب ‏الجيش والشعب، هي التي صنعت معادلةَ القوة في لبنان، وهذه المعادلة الذهبية هي التي فرضت على ‏العدو الإسرائيلي في أيار العام 2000، أن يخرجَ مهزوما مدحورا بدون أي قيد أو شرط”.

المصدر: بريد الموقع