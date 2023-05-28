وكالة أنباء الأناضول: فرز أكثر من 21 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 28 2023 - 21:04

وكالة أنباء الأناضول: فرز أكثر من 21 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية

منذ 3 ساعة 28 May، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة