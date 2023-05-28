إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى

تم تسليم الطائرة الأولى من طراز “سي 919” التي تتسع لـ 164 راكبا رسميا إلى شركة “ايسترن ايرلاينز” في كانون الأول.

وفي كانون الثاني، صرح تشانغ يوجين نائب المدير العام لـ “كوماك” لصحيفة “ذا بايبر” الصينية شبه الرسمية، أن الشركة تسلمت أكثر من 1200 طلبية لشراء “سي 919”.

وقال تشانغ في ذلك الوقت إن كوماك تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 150 طائرة في غضون خمس سنوات.

وأعلنت إيرباص الشهر الماضي أنها ستضاعف طاقتها الانتاجية في الصين، ووقعت اتفاقا لبناء خط تجميع نهائي ثان لطائرة “اي 320” في تيانجين.

وافتتح أول موقع لتجميع الطائرات في المدينة في 2008، ويقوم بانتاج أربع طائرات “اي 320” شهريا، بينما تأمل ايرباص بزيادة ذلك إلى ست طائرات شهريا بحلول نهاية العام.

المصدر: روسيا اليوم