أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 27-05-2023

الأخبار

ـ تركيا: إردوغان رئيساً… إلا إذا

ـ القوات تدعو باسيل إلى إعلان تأييد أزعور

ـ جنبلاط من الورقة البيضاء إلى التنحّي

ـ قمّة الصين – آسيا الوسطى: لنا عالمنا… وللغرب عالمه

النهار

ـ اقتراب المعارضة و”التيار” من “تفاهم ازعور”

ـ جعجع لـ”النهار”: قرارنا بعد تثبيت موقف باسيل

ـ الساعات الأخيرة شهدت تطورا في المفاوضات بين القوى المعارضة والتيار ينبئ بتوافق وشيك

ـ مجلس الوزراء يعود الى ملف سلامة وتحذير من عدم دفع الرواتب اذا لم ينعقد البرلمان

اللواء

ـ «التخبُّط»: ملف سلامة بين وزيري المال والعدل.. ولا سيولة لرواتب حزيران

ـ 31 نائباً معارضاً يدعون لتفكيك منظومة «حزب الله».. ورفض أميركي لعودة النازحين

ـ قبل يومين من جولة الإعادة..أردوغان يتقدم بـ5 نقاط على كليجدار أوغلو

الديار

ـ السيّد نصرالله في عيد التحرير: كلّما ضعفت «إسرائيل» ساد الأمن والأمان بلبنان

ـ منح لبنان فترة سماح تتطلّب من الدولة إجراء إصلاحات مصرفيّة واقتصادية وإلاّ…

الجمهورية

ـ المعطلون: لا رئاسة ولا انفراجات

ـ الإدارات الرسمية إلى الإضراب العام

ـ قبل اقتراب أحدهم من الـ 65 قائمة المرشحين «فارغة»؟

البناء

ـ عبد اللهيان يتحدّث عن تقدم في مفاوضات النووي ورفع العقوبات… وسلطان عمان غداً في طهران

ـ السيد نصرالله: نحن من يهدد بالحرب الكبرى ولدينا التفوق العددي والمعنوي والناري الذي يحسمها

ـ الاتفاق على ازعور يضمن 36 صوتاً و9 من التيار… واللقاء الديمقراطي ينتظر التوافق الجامع

الأسرار

البناء

– توقف مرجع ديني إسلامي أمام خطاب قيادات مسيحية عنوانه لن نسمح للمسلمين باختيار الرئيس المسيحي، وقال لن نسمح بفرض عرف يعدل اتفاق الطائف لصالح الفدرالية بجعل انتخاب الرئيس يتمّ من أبناء طائفته ونصاب الثلثين هو ما اتفقنا عليه لضمان الشراكة والأزمة الرئاسية قد تتحوّل أزمة وطنية.

– قال دبلوماسي غربي في بيروت إن الرئيس اللبناني المقبل يجب أن يلقى قبولاً عربياً ودولياً، ولذلك لا مكان لمرشح من حواضر البيت. والاسمان المطروحان للاختيار بينهما أمام الجميع هما الوزير سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزف عون، وإلى أن يتحقق توافق يتيح مرور أحدهما إلى الرئاسة لبنان قابع في الفراغ.

النهار

– توقع مصدر نيابي ان تصدر مذكرات توقيف وملاحقة بحق حاكم مصرف لبنان من دول اوروبية اخرى بعد فرنسا والمانيا، واهمها اللوكسبورغ وبلجيكا وانكلترا، حيث تم تحويل الحسابات لتمويه مسارها وهدفها الحقيقي.

– لم تتحرك النيابة العامة المالية في موضوع التحويلات والعمولات والوثائق التي تنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي موظفة سابقة في مصرف معروف وقد ادعى عدد من موظفيه بان التهم الموجهة اليهم عارية من الصحة لكنهم لا يملكون قرينة البراءة ما لم يفتح تحقيق يثبت براءتهم.

– رغم الضائقة المالية في الاجهزة الامنية الا ان جهازا لا يزال ينفق الكثير من المخصصات السرية في غير مكانها الصحيح ولخدمات شخصية مع الذين تربطهم علاقات جيدة بمديره العام.

اللواء

– ما يزال موقف دولة كبرى من قضية الحاكم رياض سلامة يكتنفه غموض، وسط معلومات عن استمرار دعم الحماية له، خلال فترة تولِّيه منصبه.

– رفضت نائبة ناشطة اعتذار زميلة لها، أو حتى مجرَّد اللقاء بها أو أي شكل من أشكال الاتصال.

– استدركت جهة أمنية التنويه بمناسبة مرت، بعدما سبقتها أجهزة أخرى للتعبير عن أهمية الإحتفال والإحتفاظ بهذه المناسبة.

الجمهورية

– تؤكّد أوساط ديبلوماسية أنّ زيارة شخصية سياسية الى باريس في الأيام الاخيرة، تمّت بناء على طلبها للقاء مسؤولين في الخارجية الفرنسية.

– تؤكّد مصادر حزبية أنّه على رغم كل الأجواء لإيجاد تفاهم بين غريمين فإنّ منسوب عدم الثقة المتبادل بينهما عال جداً.

– أكّد مرجع سياسي وسطي بارز أنّ «الثنائي» يتمسك بـ»البلان أ» ويقفل بشكل تام الباب على «البلان ب».

المصدر: صحف