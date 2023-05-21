قطر: نحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية “دائرة العنف” التي ستنتج عن اقتحام المسجد الأقصى

أدانت دولة قطر اقتحام وزير ما يسمى بوزير “الأمن القومي” الصهيوني ايتمار بن غفير باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية سلطات العدو الاسرائيلي، واعتبرت ان ذلك “يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة”.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر لها الأحد “من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وأكدت أن “المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم .

وحمّلت الوزارة “سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والسياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية”، وحثت “المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات”.

المصدر: فلسطين اليوم