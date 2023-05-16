المرتضى: خبر الأفعال الناقصة يكون دائما منصوبا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 16 2023 - 21:04

المرتضى: خبر الأفعال الناقصة يكون دائما منصوبا

منذ 2 ساعة 16 May، 2023
محمد وسام المرتضى
لبنان

رد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد وسام المرتضى على حزب القوات اللبنانية دون ان يسميهم “مرة جديدة يطالعنا احد الاحزاب بقراءاته السياسية وتحليلاته الإستراتيجية حول الاستحقاق الرئاسي وإجراءات الانتخاب المتعلّقة به، مطالعةً يظنها مصيبةً في محتواها، وهي بالحقيقة مصيبة عليه، أي على المحتوى، منعًا لسوء التأويل”.

وتابع المرتضى “لكن البيان تضمن خطأ مفرحا يشي بتحوّله عن إحدى صفات النشأة الأولى، حين قال: ما زلتم مستمرون، والصحيح أن يقال: ما زلتم مستمرين، بالنصب، لأن خبر الأفعال الناقصة يكون دائما منصوبا”.

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة