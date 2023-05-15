عالم يحذر: الذكاء الاصطناعي كارثة تهدد البشرية

حذر العالم البريطاني ستيوارت راسل من أن ظهور الذكاء الاصطناعي (ِAI) القادر على حل أي مشاكل فكرية يهدد البشرية بكارثة.

واعتبر راسل في حديث لصحيفة “Times” أن البحوث غير المنضبطة في مجال الذكاء الاصطناعي أدت إلى حقيقة أننا “أحرزنا تقدما لم نتوقعه نحن أنفسنا”، مؤكدا أن البشرية أخطأت في البداية لأنها لم تفكر في سبب الحاجة إلى اختراع الذكاء الاصطناعي، فمن الممكن أن تقاوم الآلات فائقة الذكاء في المستقبل محاولات السيطرة عليها.

وصرح قائلا: “كيف يمكنك الحفاظ على سلطتك على كيانات أقوى منك؟ إذا لم تكن لديك إجابة فتوقف عن البحث. كل شيء بسيط للغاية. لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر: إذا لم نتحكم في حضارتنا، فإننا نفقد حق القرار فيما يخص تقرير مصير وجودنا في المستقبل”.

ولفت إلى أن ظهور الذكاء الاصطناعي الشامل أي النظام القادر على تنفيذ كل مهمة قد ينفذها الإنسان، قد يتم خلال السنوات العشر القادمة.

وعبر عن مخاوفه من أن هذه البرامج أثناء حل المشاكل المتعلقة بالمناخ، مثلا، قد تتوصل إلى استنتاج أن أفضل حل لهذه المشكلة هو القضاء على البشرية.

واسترسل: “إذا قمت بتعليم الذكاء الاصطناعي لتقليد السلوك البشري، فتقوم بالفعل بتعليمه تحديد الأهداف البشرية ومتابعتها. وتشمل الأهداف البشرية مجموعة متنوعة من الأشياء.. ولا يمكننا إلا أن نتخيل فقط ما هي الكارثة التي سيؤدي إليها ظهور أنظمة فعالة حقا ستسعى إلى تحقيق هذه الأهداف”.

وكان رجل الأعمال والملياردر الأمريكي إيلون ماسك، قد حذر سابقا من أن الذكاء الاصطناعي سيتحكم في نفسه حتما بسبب امتلاكه قدرة لتدمير البشرية.

المصدر: مواقع