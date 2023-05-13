وفد من حزب الله زار منزل الأسير سكاف

زار وفد من “حزب الله” تقدمه مسؤول قطاع الشمال الشيخ رضا أحمد، منزل عميد الأسرى في سجون العدو يحيى سكاف في بحنين-المنية. ورحب جمال سكاف بالوفد وقال: “في ظل المواجهات البطولية التي تخوضها اليوم المقاومة الفلسطينية على أرض غزة، يجب على كل وطني حر في العالم أجمع أن يناصر المقاومة الفلسطينية ويقدم لها الدعم بكافة أشكاله”.

وأكد “تجديد العهد والوعد لفلسطين بالبقاء في خندق المقاومة والنضال حتى تحريرها مهما بلغت التضحيات”.

بدوره اعتبر أحمد أن “خيار يحيى سكاف بالمقاومة منذ ٤٥ عاماً أثبت للعالم جدواه، وها نحن نحصد ثماره اليوم عندما نشاهد العدو يرتعب ويهتز كيانه من المواجهة القائمة والمفتوحة مع المقاومة الباسلة، لأن العدو لا يفهم الا بلغة المقاومة”. ورأى أن “المعركة البطولية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في غزة بمواجهة العدو هي معركة فاصلة ومصيرية لأن العدو أراد تحطيم معنويات فصائل المقاومة بأغتياله لعدد من قادتها إلا إنه تفاجأ بالرد السريع والكبير من قبل رجال المقاومة على عدوانه من خلال الصواريخ المباركة التي وصلت الى عمق الكيان الغاصب دون أن يستطيع إيقافها”. وحيا “القافلة الكبيرة من عوائل الشهداء وخصوصا لأمهات الشهداء هؤلاء المناضلات الشرفاء الذين يقدمون فلذات أكبادهم دون أن يرف لهم جفن”.

وزار منزل سكاف وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو لجنتها المركزية أركان بدر وعضو قيادة الحركة في لبنان عاطف خليل.

وحيا بدر “القوى والأحزاب والشخصيات اللبنانية التي تساند الشعب الفلسطيني في نضاله وتصديه للإحتلال، وفي المقدمة عائلة وأصدقاء عميد الأسرى يحيى سكاف الذين لم يتوانوا يوماً عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”. واعتبر أن “الشعب الفلسطيني سيخرج منتصرا من هذه المعركة بفضل تمسكه بقضيته وإيمانه بها طيلة هذه السنوات لأنها قضية محقة، وسيبقى كل فلسطيني متمسكا بأرضه ويقاوم حتى تحرير آخر شبر منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام