حركة الجهاد الاسلامي لموقع المنار: العدو حاول كسر معادلات القوة التي فرضتها المقاومة في غزة منذ سنوات ولكنه بالتأكيد سيفشل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 18:06

حركة الجهاد الاسلامي لموقع المنار: العدو حاول كسر معادلات القوة التي فرضتها المقاومة في غزة منذ سنوات ولكنه بالتأكيد سيفشل

منذ 46 mins 10 May، 2023
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