وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة فتى 17 عاماً بجروح حرجة جدا إثر إصابته برصاص الاحتلال بالصدر والبطن في قباطية بجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 10:10

وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة فتى 17 عاماً بجروح حرجة جدا إثر إصابته برصاص الاحتلال بالصدر والبطن في قباطية بجنين

منذ 1 ساعة 10 May، 2023
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