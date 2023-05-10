الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية إياد البزم: نعمل على حماية ظهر المقاومة الفلسطينية واستقرار الجبهة الداخلية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 02:02

الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية إياد البزم: نعمل على حماية ظهر المقاومة الفلسطينية واستقرار الجبهة الداخلية

منذ 2 ساعة 10 May، 2023
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